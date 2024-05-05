Rize'de şarampole uçan gelin arabasındaki 5 kişi yaralandı Rize'de gelin arabası şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki gelin ve damat ile birlikte 5 kişi yaralandı.

İHA

Rize merkez Müftü Mahallesi'nde Ö.G. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan yamaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, karşı taraftaki dere yatağına uçtu.

5 kişi yaralandı

Kazada sürücü Ö.G. isimli kadın ile gelin K.K., damat A.K. ve araçtaki S.D. ve E.S. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)