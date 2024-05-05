Rize'de şarampole uçan gelin arabasındaki 5 kişi yaralandı

İHA
Rize merkez Müftü Mahallesi'nde Ö.G. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan yamaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, karşı taraftaki dere yatağına uçtu.
5 kişi yaralandı
Kazada sürücü Ö.G. isimli kadın ile gelin K.K., damat A.K. ve araçtaki S.D. ve E.S. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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