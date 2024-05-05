Konya'da duşa kabinin camı patladı: 2 çocuk yaralandı Konya'da duşa kabin camının patlaması sonucu yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

İHA

Konya’nın Beyşehir ilçesinde babaları tarafından berberde tıraş olduktan sonra evlerine götürülerek banyo yaptırılmak istenilen 11 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş, banyodaki duşa kabinin camlarının patlayarak parçalarının etrafa savrulması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumları iyi

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan erkek kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)