Çanakkale'de camide asırlık halıları çalan 2 şüpheli yakalandı
DHA

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Bostandere köyünde, ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Köy camisine gelen A.Y. ve M.G., yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen 6 halıyı çöp poşetine koyup, bölgeden uzaklaştı.

İhbarla adrese sevk edilen Çan Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelilerinin A.Y. ve M.G. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin adresini saptayan jandarma ekipleri, dün operasyon düzenledi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Halılar, köy muhtarı Mehmet Taş'a teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Adile Topçu
Editor