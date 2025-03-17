Çanakkale'de camide asırlık halıları çalan 2 şüpheli yakalandı

DHA
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Bostandere köyünde, ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi.
Köy camisine gelen A.Y. ve M.G., yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen 6 halıyı çöp poşetine koyup, bölgeden uzaklaştı.
İhbarla adrese sevk edilen Çan Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelilerinin A.Y. ve M.G. olduğu belirlendi.
Şüphelilerin adresini saptayan jandarma ekipleri, dün operasyon düzenledi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Halılar, köy muhtarı Mehmet Taş'a teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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