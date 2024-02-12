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Çanakkale'de dama yıldırım düştü! Hayvanlar saniyelerle kurtarıldı

Çanakkale'de dama yıldırım düştü! Hayvanlar saniyelerle kurtarıldı Kirazlı köyünde bir dama yıldırım düşmesi sonucu 2 bin balya saman yanarken, küçükbaş hayvanlar ise salınarak kurtarıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.