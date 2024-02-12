Çanakkale'de dama yıldırım düştü! Hayvanlar saniyelerle kurtarıldı

Çanakkale merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkiinde dama yıldırım düştü.
Şiddetli yağış ve gök gürültüsü esnasında hayvan ahırına düşen yıldırım sonucu damda bulunan saman balyaları alev aldı.
2 bin balya küle dönerken, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Çanakkale Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Maddi hasar meydana geldi
Bölgeye gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye araçları yangına müdahalede bulundu. Ahırda bulunan 29 baş büyükbaş hayvan salınarak kurtarıldı. Yangında maddi hasar meydana geldi.
"45 yıllık birikimin yarısı gitti"
Yaşanan yangına ilişkin bilgi veren dam sahibi Hasan Dağlı, "Yıldırım düştü. Bir anda alev aldı. Büyükbaş hayvanlarımızı son anda kurtardık. 2 bine yakın saman balyamız maalesef yandı. Maddi boyutunun ne olduğunu bilmiyoruz ama çok şükür canımıza zarar gelmedi. 45 yıllık birikimimin yarısı gitti" dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış