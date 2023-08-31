Çanakkale'de göçmen operasyonu! 39 kaçak göçmen yakalandı Kentin Ezine ilçesi açıklarında hareket halindeki durdurulan lastik bot içinde 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İHA

Yurt genelinde kaçakçılara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

Güvenlik güçleri, ülke huzur ve güvenliği bozacak şahıslara geçit vermiyor.

Bu kapsamda sınırdan ve ülke içerisinde kaçak göçmenler tek tek tespit ediliyor.

Yapılan operasyonların sayısı her geçen gün artarken son olarak Çanakkale'nin Ezine ilçesinde denetimler gerçekleştirildi.

39 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-913’ tarafından durdurulan hareket halindeki lastik bot içinde 39 kaçak göçmen yakalandı.

Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.