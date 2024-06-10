Çanakkale'de kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü Çanakkale'de kamyon ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

AA & Ensonhaber

Çanakkale'de Çan kara yolunda seyir halinde olan T.K. yönetimindeki kamyon ile Hasan E.'nin kullandığı motosiklet Sarıbeyli köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 kişi can verdi

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede motosiklet sürücüsü Hasan E. ile arkasında yolcu olarak bulunan Hasan Emir T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hasan E. ile Hasan Emir T'.nin cenazeleri Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.