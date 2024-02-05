Çanakkale'de sokak köpekleri ağıldaki 11 küçükbaşı öldürdü Gökçeada ilçesinde sokak köpeklerinin ağıla girip saldırdığı 1 koyun ile 10 kuzu öldü. Hayvanların sahibi yaptığı açıklamada başıboş köpek sorunun tüm ülkenin sorunu haline geldiğini söyledi.

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DHA

Türkiye'de başıboş sokak köpekleri sorunu devam ediyor...

Birçok insanın canını alan köpekler, vatandaşların geçim kaynaklarına dahi saldırıyor.

Bunun bir örneği ise Çanakkale'de yaşandı.

Sokak köpekleri saldırdı

Gökçeada ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Halil Alaylı ile oğlu Kadir Alaylı'ya ait ağıldaki tescilli İmroz ırkı 1 koyun ile 10 kuzuya sokak köpekleri saldırdı.

11 hayvan öldü

Ağıldaki 11 küçükbaş hayvanın tamamı öldü.

"Ülkemizin sorunu"

Kadir Alaylı, babasının 50 yıldır çiftçilikle uğraştığını belirtip şunları söyledi:

Dün sabah geldiğimizde kapısı kapalı olmasına rağmen ağılımıza giren sokak köpeklerinin hayvanlarımızı telef ettiğini gördük. Bu başıboş köpeklerimiz, şu anda Gökçeada'mızın sorunu. Gerçi şu anda ülkemizin de sorunu oldu.

"Herkes bu başıboş köpeklerden şikayetçi"

Halil Alaylı ise şöyle konuştu:

Akşam hayvanlarımı, tarlamdaki ağılıma kapatmıştım. Ertesi gün saat 07.30 sıralarında ağıla döndüğümde, hayvanlar telef olmuştu. Başıboş köpekler, adamızda her tarafa zarar veriyor. Bütün komşularımız da hayvancılık yapan arkadaşlarımız da bu başıboş köpeklerden şikayetçi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)