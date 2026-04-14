Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: Okula girip rastgele ateş etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir okulda silah sesleri yükseldi.

Sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs, av tüfeğiyle ilçeye bağlı Rüştü Küçükömer Caddesi'ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi.

OKULA GİRİP ATEŞ AÇTI

Liseye gelen şahıs, elindeki tüfekle okula girip rastgele ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRIDA 16 KİŞİ YARALANDI

İlk tespitlere göre aralarında öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

Saldırgan ise okulun içerisine gizlendi.

Şüpheli, ekiplerin uyarısına rağmen teslim olmayınca bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi.

SALDIRGAN ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerine intikal eden polis ekipleri olaya hemen müdahale etti.

Polisin ablukaya alarak sıkıştırdığı saldırgan kendisini vurarak hayatına son verdi.

Konuya ilişkin Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak bilgi verdi.

Şıldak şunları söyledi:

"Şükürler olsun can kaybı yok. Yaralılarımızdan 2 öğrenci 2 öğretmende orta halli bir durum söz konusu. Saldırgan 2007 doğumlu şahıs. Polisin müdahalesiyle sıkıştırıldı. Kendi canına kıymak suretiyle cansız ele geçirildi."