Çanakkale'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti Hareket halindeki iki aracın kafa kafaya çarpışmasıyla 1 sürücü hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Olay yerine gelen gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

İHA

Çanakkale'de can alan kaza...

Gökçeada ilçesinde saat 15.00 sıralarında seyir halinde olan Mahmut Gök idaresindeki ticari araç, Uğurlu köyünden Gökçeada’ya doğru seyir halinde olan Davut Karakuş yönetimindeki kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ticari araç sürücüsü Mahmut Gök’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hafif şekilde yaralanan kamyon şoförü Davut Karakuş, ambulansla Gökçeada hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının durumu iyi

Edinilen bilgilere göre yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Mahmut Gök’ün cenazesi, Gökçeada Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)