Çanakkale'deki bara uzun namlulu saldırıda 12 kişiye ev hapsi

Eğlence mekanını uzun namlulu silahla tarayan çete üyeleri, operasyon sonucu yakalandı. Mahkeme kararıyla 12 üyeye ev hapsi verildi.

Çanakkale’de lüks otomobilden inip, Barlar Sokağı’nda bulunan bir eğlence mekanını uzun namlulu silahlarla tarayan çete üyeleri saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak’ta güvenlik hizmeti adı altında faaliyet gösteren şüpheli şahıslara geçtiğimiz Salı günü ‘Nobody’ adını verdikleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

EVLERİNDE 52 AV TÜFEĞİ VE 47 TABAVA FİŞEĞİ BULUNDU

Operasyonlarda şüpheli M.T, M.A, P.T, B.İ.T, B.Y, M.K, T.H, D.A, T.H, M.F.A, P.A.U ve A.B.Y. isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 52 adet av tüfeği fişeği, 47 adet tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 3 adet bilgisayar, 1 adet tüfek, 1 adet ses kayıt cihazı, 2 adet çek karnesi ve 1 adet senet ele geçirildi.

12 ÇETE ÜYESİNE EV HAPSİ

Barlar Sokağı diye bilinen bölgede bulunan bazı eğlence merkezlerinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma, nitelikli tehdit, kasten yaralama, hakaret ve mala zarar verme suçlamaları bulunan 12 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eğlence mekanını uzun namlulu silahlarla tarayan 12 çete üyesi için ev hapsi kararı verildi.