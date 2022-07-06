Çankırı'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışırken enselendi

Çankırı’da ehliyet sınavına kulak içinde dışarıyla iletişim kurmasını sağlayan ses ve kamera düzeneğiyle sınava girmeye çalışan şahıs ile iş birliğinde olduğu 3 kişi yakalandı.

Kastamonu’da yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyer Sınavına ses ve görüntü kaydedici cihaz ile girmeye çalışan S.A.K.A. isimli yabancı uyruklu şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şahısla iş birliği içerisinde olduğu belirlenen 3 kişi ise kaçarak kayıplara karıştı. Şahısların yakalanması için Çankırı Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde S.A.K.A. ile bağlantılı oldukları belirlenen H.S., Ö.M., ve E.T. isimli şahıslar, Ankara Akyurt’ta yakalandı.

Aramada çıkan ekipmanlar şaşkına çevirdi

Şahısların yapılan araç, üst aramalarında bin 200 dolar, bin 850 TL nakit para, başkaları adına düzenlenmiş sınav giriş belgeleri, radyo dalgaları kullanılarak kablosuz ortamlarda bilgi alışverişinin yapılmasını sağlayan aparat, el telsizi, görüntülü kamera, çok sayıda sim kart ve kulaklık pili, nüfus cüzdanı, kulak içi mikrofon ve çok sayıda ses ve görüntü kaydedici aparatlar ele geçirildi.

İHA'nın aktardığına göre gözaltına alınan 4 şahıs hakkında “6114 sayılı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçundan adli soruşturma başlatıldı.