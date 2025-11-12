Çankırı'da genç kadın, halı sıkma makinesine kapılarak can verdi

- Çankırı Şabanözü'nde bir halı yıkama dükkanında çalışan Sümeyye O., halı sıkma makinesine kapılarak hayatını kaybetti.
- İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, genç kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti.
- Cenaze otopsi için morga kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çankırı’nın Şabanözü ilçesi Yeni Mahalle’sinde meydana gelen iş kazasında, 25 yaşındaki Sümeyye O., çalıştığı halı yıkama dükkanında halı sıkma makinesine kapıldı.
MAKİNEDE SIKIŞARAK CAN VERDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Sümeyye O.’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.