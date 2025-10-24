Çankırı'da İlknur'u bıçaklayıp öldüren eski eşi tutuklandı

- Çankırı'da eski eşi İlknur Kertlez'i bıçaklayarak öldüren Selami Yılmaz tutuklandı.
- Yılmaz, intihar girişimi sonrası gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
- Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Çankırı'da hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi İlknur Kertlez, önceki gün sabah saatlerinde Buğdaypazarı Mahallesi Burçak Sokak'ta işe giderken eski eşi Selami Yılmaz ile karşılaştı.
Yılmaz, üzerinde bulunan bıçakla Kertlez’i bıçaklayıp, kaçtı.
KURTARILAMADI
İlknur Kertlez, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
İNTİHARA KALKIŞTI
Selami Yılmaz ise olaydan sonra Yapraklı yolu üzerinde aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.
Hastaneye kaldırılan Yılmaz, 2 gün sonra taburcu edilerek gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selami Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlknur Kertlez'in cenazesi dün memleketi Korgun ilçesine bağlı Buğay köyünde toprağa verilmişti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.