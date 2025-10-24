Abone ol: Google News

Çankırı'da İlknur'u bıçaklayıp öldüren eski eşi tutuklandı

Kent merkezinde 40 yaşındaki eski eşi İlknur Kertlez'i bıçaklayarak öldüren 43 yaşındaki Selami Yılmaz tutuklandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 14:38
  • Çankırı'da eski eşi İlknur Kertlez'i bıçaklayarak öldüren Selami Yılmaz tutuklandı.
  • Yılmaz, intihar girişimi sonrası gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
  • Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Çankırı'da hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi İlknur Kertlez, önceki gün sabah saatlerinde Buğdaypazarı Mahallesi Burçak Sokak'ta işe giderken eski eşi Selami Yılmaz ile karşılaştı.

Yılmaz, üzerinde bulunan bıçakla Kertlez’i bıçaklayıp, kaçtı.

KURTARILAMADI

İlknur Kertlez, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Selami Yılmaz ise olaydan sonra Yapraklı yolu üzerinde aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Hastaneye kaldırılan Yılmaz, 2 gün sonra taburcu edilerek gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selami Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlknur Kertlez'in cenazesi dün memleketi Korgun ilçesine bağlı Buğay köyünde toprağa verilmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

