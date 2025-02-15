Çekmeköy’de beton mikseri ile cip çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı

İHA

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde, Şile Otoyolu’nda bu akşam saat 19.30 civarında meydana gelen feci kazada, beton mikseri kontrolden çıkarak büyük bir faciaya yol açtı.

Şile yönüne ilerleyen Ersin Y. idaresindeki beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, ardından karşı şeritte seyir halindeki 34 LFM 81 plakalı ciple çarpışarak şarampole devrildi.

2 KİŞİ ÖLÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Feci çarpışma sonucu cipte bulunan Birol İ. ve Muharrem İ. olay yerinde yaşamını yitirirken, cipteki İpek İ. ve beton mikseri sürücüsü Ersin Y. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Birol İ. ve Muharrem İ'nin cenazeleri, olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından cenaze aracıyla morga götürülürken, ekipler kazayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Öte yandan, kazanın ardından Şile Otoyolu’nda trafik akışı durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.