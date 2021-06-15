Şüphe üzerine incelenen çelik kasaların gizli bölmelerine saklanmış, toplam 304 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçıları ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen analiz neticesinde bir tır riskli göründü.

X-ray tarama cihazına sevk edilen şüpheli tır, taramadan geçirildi.

KASANIN YAN DUVARLARI KESİLDİ

Tırda yüklü bulunan çelik para kasasında şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Arama hangarına alınan çelik kasa, narkotik dedektör köpekler kullanılarak kontrol edildi.

Köpeklerin tepki vermesi ile çelik kasanın yan duvarları kesildi.

GİZLENMİŞ PAKETLER BULUNDU

Metal levhaların açılması sonucu özel olarak oluşturulmuş gizli bölmeler içerisine gizlenen paketler bulundu.

Paketlerden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde maddenin Afyon sakızı cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

Yürütülen soruşturma derinleştirildi.

Çelik kasaların içine gizlenmiş 304 kilo uyuşturucu ele geçirildi VİDEO



200 KİLO AFYON SAKIZI

İstanbul Erenköy Gümrük sahasında, benzer yöntemlerle Türkiye’ye getirilen 2 çelik kasa daha bulunduğu saptandı.

Elde edilen bilgi ve belgeler İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı.

İstanbul’da görevli Gümrük Muhafaza ekipleri gümrüklü sahada bulunan çelik kasaları, x-ray taraması ve dedektör köpek kontrolüne tabi tuttu.

Kasaların kesilerek açılması ile uyuşturucu gizlendiği anlaşıldı.

Gizli bölmelerde toplam 200 kilo Afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Habur ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinin operasyonu ile Türkiye’ye getirilen çelik para kasalarının gizli bölmelerinde toplam 304 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.