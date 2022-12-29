Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına verilen takipsizlik kararına itiraz

13 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada takipsiz çıkmıştı. Aile, avukatları aracılığıyla bu karar itiraz etti…

Türkiye’nin tüylerini diken diken eden cinayetlerden biriydi…

17 yaşındaki Münevver Karabulut, İstanbul Bahçeşehir’de 3 Mart 2009 günü, Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürüldü.

Katil Garipoğlu, tutuklandıktan 5 yıl sonra 2014 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ederek yaşamına son verdi.

Takipsizlik kararına itiraz

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut ise Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediğini, kaçtığını veya kaçırıldığını iddia ederek avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Savcılık soruşturmayı tamamlayarak, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Aile, avukatları Rezan Epözdemir aracılığıyla takipsizlik kararına itiraz etti.

Koltuklu fotoğraf detayı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan itiraz dilekçesinde Cem Garipoğlu’nun ölüp ölmediği, firar edip etmediği konusunun net olmadığına vurgu yapıldı.

Dilekçede, "Her ne kadar kişi adına bir mezar yapılmış ve bir naaş gömülmüşse de gömülen naaşın Cem Garipoğlu olup olmadığı bilinmemektedir ve kamuoyunda aksi yönde pek çok haber bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Dilekçede Garipoğlu ailesinin 2021 yılında sosyal medya hesaplarında Münevver Karabulut'un öldürüldüğü evdeki koltukla birlikte paylaştıkları fotoğrafın Cem Garipoğlu'nun ölmediği konusunda şüpheleri artırdığı belirtildi.

“Bir soruşturma ile yetinilmemelidir”

Dilekçede, "Münevver Karabulut cinayeti, Türk toplumunda kadına yönelik şiddete tepki gösterilmesi bilincinin yerleşmesi açısından adete bir mihenk taşı olup, bu cinayeti işleyen kişinin cezaevinden kaçırılmış olması ihtimali dahi telafisi güç ve imkansız zararlara yol açabilecek niteliktedir. İş bu sebepten, katilin gerçekten ölüp ölmediğinin titizlikle araştırılması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile üstünkörü bir soruşturma ile yetinilmemelidir." denildi.

Mezarın açılması yeniden talep edildi

DHA’da yer alan habere göre itiraz dilekçesinde Garipoğlu’nun ölmediğine yönelik basında yer alan haberlerde sunuldu.

Rezan Epözdemir dilekçesinde takipsizlik kararının kaldırılarak, Cem Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen mezarın açılarak gerekli incelemelerin yapılmasını talep etti.