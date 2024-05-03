Salih Uçan: Hem biz hem de taraftar için kırılgan bir sezon oldu Beşiktaş forması giyen Salih Uçan, 3-2'lik Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Rizespor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 yendi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Salih Uçan, "Bugünkü galibiyet değerli. Bizim maç kazanmamız gerekiyor. Sezon başından beri yönetimin, hocaların değişmesi hem biz hem de taraftar için kırılgan bir sezon oldu. Maçlara çıktığımızda tabii ki taktik çalışıyoruz ama şanssız bir korner oluyor ve golü yiyorsunuz. Zaten kötü bir sezon geçiriyoruz. Bu tarz goller bizi geri düşürüyor. Rizespor'la puan durumu olarak birbirimize yakınız. Bugün kazandığımız iyi oldu" dedi.

"Böyle bir sezonu kupa kazanarak bitirirsek muhteşem olacak"

Türkiye Kupası hedefleri için konuşan 30 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Böyle bir sezonu kupa kazanarak bitirirsek muhteşem olacak. Bataklıkta çiçek açmış gibi olacak. Ben taraftarımıza çağrı yapıyorum. Ankaragücü maçında inanılmaz bir atmosfer yaratalım" sözlerini sarf etti.