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    Cenazeden dönen minibüs, Kars'ta kaza yaptı

    Araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı.
    • AA
    • 26.11.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 10:36
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    Cenazeden dönen minibüs, Kars'ta kaza yaptı

    Konya'da cenazeye katılanlar, dönüş yolunda kaza geçirdi.

    Kaza, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde minibüsün devrilmesiyle meydana geldi.

    DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

    Ufuk Yaşar Erekinci idaresindeki minibüs, Sarıkamış-Selim kara yolunun Asboğa köyü yakınlarında sürücüsünün, kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

    18 KİŞİ YARALANDI

    Yücelen köyüne dönerken yaşanan kazada minibüsteki 18 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

    Cenazeden dönen minibüs, Kars'ta kaza yaptı ViDEO

    YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

    Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sarıkamış ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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