Cenazeden dönen minibüs, Kars'ta kaza yaptı

Araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı.

Konya'da cenazeye katılanlar, dönüş yolunda kaza geçirdi.

Kaza, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde minibüsün devrilmesiyle meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Ufuk Yaşar Erekinci idaresindeki minibüs, Sarıkamış-Selim kara yolunun Asboğa köyü yakınlarında sürücüsünün, kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

18 KİŞİ YARALANDI

Yücelen köyüne dönerken yaşanan kazada minibüsteki 18 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

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YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sarıkamış ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.