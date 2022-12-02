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    Cezaevinden izinli çıktı, 900 bin liralık hırsızlık yaptı

    Adana’da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp Bursa’da bir günde 10 ayrı evi soyan hırsızlık şüphelisi, 250 ayrı güvenlik kamerası izlenip yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 13:47
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    Cezaevinden izinli çıktı, 900 bin liralık hırsızlık yaptı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Soğanlı, Alemdar, Sırameşeler, Küplüpınar, Fatih, Çiftehavuzlar, Çirişhane mahallelerinde son aylarda kapı kırmak suretiyle meydana gelen hırsızlık olaylarında yaklaşık 900 bin lira maddi zarar meydana geldi.

    Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların yaşandığı bölgelerde yaklaşık 250 güvenlik kamerası ve KGYS kameralarını takibe aldı.

    Kimliği tespit edildi

    İncelemeler neticesinde polis, bir günde 10 farklı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarını, Adana’da yine hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp Bursa’ya gelen 36 yaşındaki O.Ç.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

    Kısa sürede yakalandı

    İHA'nın haberine göre; bu sabaha karşı hırsızlık polisi tarafından kaldığı mekanda yakalanan O.Ç., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

    Cezaevinden izinli çıktı, 900 bin liralık hırsızlık yaptı #1

    Cezaevinden izinli çıktı, 900 bin liralık hırsızlık yaptı #2

    Cezaevinden izinli çıktı, 900 bin liralık hırsızlık yaptı #3




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