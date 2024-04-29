Herkes erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın kim çıktı

Efsanevi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Selvi Boylum Al Yazmalım, 1978'de izleyicilerle buluştuğunda kalpleri fethetmişti.
Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın unutulmaz performanslarıyla büyülediği bu film, günümüzde de izlenmeye devam ediyor.
Asya ve İlyas'ın dokunaklı aşkını konu alan bu başyapıt, duygusal sahneleri ve unutulmaz müzikleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.
Ancak, filmdeki büyüleyici atmosferin yanı sıra, küçük oyuncu Samet'in tatlılığı da izleyicilerin dikkatini çekmişti.
Erkek sandık, kız çıktı
Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk oyuncusu Elif İnci, İlyas ve Asya'nın oğlu Samet'i canlandırarak izleyicilerin beğenisini toplamıştı.
Kısa saçları ve doğal oyunculuğuyla, zaman zaman erkek sanılan Elif İnci, 90'lı yılların sonunda Deli Yürek dizisindeki rolüyle tekrar izleyicinin karşısına çıktı.
Şimdilerde 49 yaşında olan Elif İnci, Yeşilçam’ın kötü adamı olarak bilinen Bilal İnci’nin kızı çıktı. Duyanlar kulaklarına inanamadı.
Elif İnci'nin amcası da Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Kemal İnci.