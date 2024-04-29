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Herkes erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın kim çıktı

Herkes erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın kim çıktı Türk televizyon tarihine damga vuran Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki minik Samet, büyüdü kocaman oldu. Herkes onu erkek sanıyordu. Minik yıldız meğer usta oyuncunun kızıymış…