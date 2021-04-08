Çiğdem Yaylak'a cinsel saldırı davasında karar

Antalya'da eve bırakma bahanesiyle aracına aldığı Çiğdem Yaylak'a cinsel saldırıda bulunan Murat Kaya, 16 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Antalya'da iki yıl önce eğlence merkezinde çalışan 1 çocuk annesi 29 yaşındaki Çiğdem Yaylak, mesai bitiminde iş yeri sahibinin yönlendirmesiyle taksi durağına bırakması için 36 yaşındaki Murat Kaya'nın aracına bindi.

Ancak zanlı, 29 yaşındaki kadının araçtan inmesine izin vermedi, darbettiği kadına cinsel saldırıda bulundu.

Gözaltına alınan Murat Kaya ve iş yeri sahibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Zanlıların bırakıldığını öğrenen Çiğdem Yaylak, yaşamına son vermek istedi. Son anda kurtarılan kadın, yüzde 99 engelli olarak yatağa bağımlı hale geldi.

ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 2 ay önce aldığı kararda, sanığın adli kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmediğini, bununla ilgili yasal ve geçerli mazeret bildirmediği, atılı 'cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını gerekçe göstererek, tutuklanmasını karar verdi.

BERAATİNİ İSTEDİ

11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına ise son sözü sorulan Murat Kaya, Çiğdem Yaylak'ın kendi rızası ile aracına bindiğini ve intihara meyilli kişiliği olduğunu öne sürerek, kendisine zorla uyuşturucu verilmediğini iddia edip, beraatini talep etti.

Savcı ise önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, suçun ses ve kamera kayıtları ile sabit olduğunu belirterek, sanığın 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, 'yardım eden' sıfatıyla yargılanan diğer sanık G.K.'nin ise beraatini istedi.

16 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından Murat Kaya'yı 'cinsel saldırı' suçundan 12 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl 6 ay ve 'hakaret' suçundan da 3 ay hapis ile cezalandırdı.

Diğer sanık G.K. ise tüm suçlamalardan beraat etti.