Çinlilerle şirket kuran Türk vatandaşı dolandırıldı

Çin’den Adana’ya gelerek mermer ocağı kuran kişiler, iki ortağını dolandırıp kayıplara karıştı. Ortaklardan biri 10 milyon dolar dolandırılınca hem mal varlığından hem de oğlundan oldu.

İş insanı Muammer Başarır (64) ve ortağı Fatih Toker, 2007 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde, Çinli iş adamları Zhigian Lin ve Zhongkai Sun ile birlikte mermer ocağı işletmek amacıyla 6 milyon dolar yatırım bedelli Laite Türk Maden adlı bir şirket kurdu.

Döşeme mevkiindeki mermer ocağını faaliyete geçiren bir firma, Çin'in Ankara Büyükelçiliği’nde görevli dönemin müsteşarlarından Guo Chuanwei’nin de katıldığı törenle açılış yaptı.

ÇİNLİ ORTAKLAR PARAYI ÖDEMEDEN ORTADAN KAYBOLDU

İddiaya göre Başarır ve Toker, 6 milyon dolar yatırım bedelinin kendi paylarına düşen kısmını ödedi ancak Çinli ortakları parayı bir türlü ödemedi. Aradan 2 yıl geçince 2009 yılında Zhigian Lin ve Zhongkai Sun, evrak ve gümrük işlemleri nedeniyle 1 aylığına Çin’e gidip geleceklerini söyleyip geri dönmedi.

HER YIL BORÇLARI KATLANDI

Lin ve Sun’ın ortadan kaybolması üzerine borçların birikmesiyle birlikte Başarır ile Toker çalışanlara da izin verip, ne yapacaklarını düşünmeye başladı. Lin ve Sun’a ulaşamayan iki ortak, kendi mal varlıklarından satış yaparak borçların bir kısmını ödedi. Ancak mermerlerin sözleşme gereği sadece Çin’e satışı yapılabileceğinden ötürü her geçen gün borçlar artmaya başladı.

KONU YARGIYA TAŞINDI

Başarır ve Toker, ulaşamadıkları Çinli ortakları hakkında dava açtı.

"İŞLERİMİZİ HALLEDİP DÖNECEĞİZ"

Bunun üzerine Başarır, Çin’e gidip Zhigian Lin ve Zhongkai Sun’ı aramaya başladı. Çinli ortaklarını bulan Başarır, "Buradaki işlerimizi halledip, geleceğiz. Burada da zor durumdayız." cevabının ardından tekrardan Türkiye’ye geldi.

İFLAS, İNTİHAR...

Borçların artması nedeniyle Başarır, bu sefer de oğlu Serdal Başarır’a (29) ait hazır beton şirketini satıp, borçlarını ödemeye çalıştı. Dolar bazlı borçların her geçen gün artması sonucu Muammer Başarır birçok mal varlığını kaybetti, bunun üzerine Serdal Başarır 2018 yılında bunalıma girerek intihar etti.

ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE MAİL GÖNDERİLDİ

Çinli ortaklarından bir daha haber alamayan Başarır, Çin'in Ankara Büyükelçiliği’ne mail atarak Zhigian Lin ve Zhongkai Sun tarafından dolandırıldığını söyledi.

"BÖYLE BİR KİŞİ VE FİRMA YOK"

Çin Büyükelçiliği ise kişi ve firmanın olmadığını söyleyerek Başarır’a şu cevabı gönderdi:

“Vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda Çin Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı ofisi gerekli araştırmaları yapmış, ancak kişi ve firma ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ayrıca konuyu bir de Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinin ilgili ticaret ofisi ile görüşmenizi tavsiye ediyoruz.”





"ÇİNLİLER GİTTİ BORÇLAR BANA KALDI"

Mal varlıklarını ve oğlunu kaybeden Muammer Başarır, “20 sene boyunca yurt dışında çalıştım ve Adana’ya geldim. Burada Çinliler ile anlaştık. Mermer ocağını açtık, mermerleri çıkarttık ve hepsi Çin’e gidecekti. Bunlar 1 ay Çin’e gittiler ve geri gelmediler. Gelmeyince de borçlar bana kaldı. Ben de oğlumun adına olan şirketi sattım, borçların birazını ödedim. Yatırım 6 milyon dolar ama benim bir sürü masrafım oldu. Açılışa Çinli müsteşar geldi, bana kartını da verdi. Hatta o kişilerin çok iyi insanlar olduklarını söyledi ama beni dolandırdılar.” diye konuştu.

"PARA KARŞILIĞI DAVADAN VAZGEÇMEMİ İSTEDİLER"

Çin’e gittiğinde ortaklarının kendisine 1 milyon dolar para teklif ettiğini de öne süren Başarır, “Çin’e gittiğimde bana 1 milyon dolar verelim, davadan vazgeç dediler. Ben de 'vazgeçmem, borç 1 milyon dolar değil' dedim. Bunlar yüzünden benim oğlum da intihar etti. Bütün paralarımız gitti. Bütün sebebi bu. Ben kimseden para istemiyorum ama bu adamların bulunup cezalarını çekmesini istiyorum. Çin’den gelip bizi burada dolandırdılar.” dedi.

"10 MİLYON DOLAR ZARARIM VAR"

Zararının faizlerle birlikte 10 milyon dolar olduğunu öne süren Başarır, "Benim zararım 10 milyon dolar ama bana 1 milyon dolar teklif ediyorlar. Ortağımın durumu da çok kötü. İkimiz mağdur olduk. Maden ocağı şu an öyle duruyor. Çünkü sözleşmemiz gereği çıkan madenin yüzde 100’ü Çin’e gidecekti. Onun için satamıyoruz da işletemiyoruz da. Şu an devlette el koydu zaten borçlardan dolayı. Geçenlerde 25 dönüm arazi satıp yine borç ödedim." ifadelerini kullandı.