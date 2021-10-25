Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenince dünyası başına yıkıldı

Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında çocuğunun kendisinden olmadığını söyleyen İsmail Köklükaya, yapılan DNA testinin ardından gerçeği öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında, izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

İsmail Köklükaya isimli şahıs, çocuğunun kendisinden olmadığı iddiasıyla programa başvurdu.

'ÇOCUK BENDEN DEĞİL' DİYEREK PROGRAMA ÇIKTI

Cansu Köklükaya ise çocuğun eşinden olduğunu belirterek, "Bu çocuk başkasından olsa ben gelip demem kalp pilimi vereyim diye. Ben sizin başınızı hiçbir zaman yere düşürecek bir şey yapmadım. Dişlerine, saçına varana kadar hepsi İsmail'e benziyor." dedi.

Cansu Köklükaya'nın babası da konuya dahil olarak çocuğun İsmail Köklükaya'dan olduğunu, başkasından olamayacağını söyledi.

KISIR ÇIKTI

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı.

Yapılan DNA testi sonucu açıklandı ve çocuğun İsmail Köklükaya'dan olmadığı öğrenildi.

Yine sonuca göre Köklükaya'nın kısır çıktığı ve çocuğunun olma ihtimalinin 'çok zor' gerçekleşebileceği ifade edildi.

Çocuğunun başkasından olduğunu öğrenen baba yıkıldı

"ALLAH SENİ KAHRETSİN"

Sunucu Paköz'ün okuduğu DNA testi sonucunun ardından İsmail Köklükaya, "Allah kahretsin be" diyerek tepki gösterdi.

Cansu Köklükaya ise karşılık vererek "Allah seni kahretin" dedi.

"SONUCA İNANMIYORUM"

Paköz'ün ardından konuşmaya devam eden genç kadın, DNA testinin sonucuna inanmadığını söyledi.

Çocuğun kendisinden olmadığını öğrenen İsmail Köklükaya, aldığı haber karşısında adeta yıkıldı.