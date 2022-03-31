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    Çorum’da 10 kaçak yapı için yıkım kararı

    İçme suyu havzasına yapılan 10 kaçak yapı için yıkım kararı verildi. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Kaçak yapıya müsaade etmemiz söz konusu değil” dedi.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 14:34
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    Çorum’da 10 kaçak yapı için yıkım kararı

    Çorum’a içme suyunun sağlandığı Çomar Barajı havzasında inşa edilen 10 kaçak yapı için yıkım kararı alındı.

    Belediyenin kaçak yapı sahiplerine tebligatlarının ardından yıkım ekipleri, zabıta ve polis eşliğinde alana geldi.

    TARTIŞMA ÇIKINCA, 10 GÜN EK SÜRE VERİLDİ

    Belediye çalışanları, bazı yapılardan eşyaları boşalttı.

    Bu sırada belediye görevlileri ile bazı kaçak yapı sahipleri arasında tartışma çıktı.

    Kısa süreli gerginliğin ardından ekipler, yapıların boşaltılması için 10 gün ek süre vererek alandan ayrıldı.

    Çorum’da 10 kaçak yapı için yıkım kararı #1

    “MÜSAADE ETMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL”

    Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Burası şehrimizin geleceği açısından ve su yönetimi açısından gözden çıkartılabilecek bir yer değil. O yüzden bu bölgede süreçleri devam edenlerle birlikte kaçak yapıya müsaade etmemiz söz konusu değil. Hem burası hem de şehrimizin diğer yerleriyle ilgili yasal mevzuatın ve hukukun el verdiği ölçüde kaçak yapılarla mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi.

    Çorum’da 10 kaçak yapı için yıkım kararı #2

    Çorum’da 10 kaçak yapı için yıkım kararı #3

    Çorum’da 10 kaçak yapı için yıkım kararı #4

    Çorum’da 10 kaçak yapı için yıkım kararı #5

    Çorum’da 10 kaçak yapı için yıkım kararı #6


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