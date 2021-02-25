Çorum'da 9 bin 490 litre sahte içki ele geçirildi

Bir eve düzenlenen operasyonda 9 bin 490 litre sahte içki bulunurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından, toplum sağlığını tehdit ederek ölümlere neden olan kaçak içki ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

İl merkezinde bir evde kaçak içki imalatı yapıldığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

9 BİN LİTRE KAÇAK İÇKİYE EL KONULDU

Jandarma ekiplerinin ev ve eklentilerinde yaptıkları aramalarda 9 bin 440 litre fermente içki (şarap) ve 50 litre kaçak rakı, 1 adet damıtma sistemi, 25 kilogram anason ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.