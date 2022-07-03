Çorum'da anne engelli oğlunu kaleden ittiğini itiraf etti

Şizofreni hastası Ferdi Arık, kaledeki surdan düşerek ölürken Arık'ın annesi, "Oğluma tekme atıp aşağıya ittim. Eşim, günahım kadar sevmiyorum kaleden aşağıya at, dedi" ifadelerini kullandı.

Çorum'da yaşayan şizofreni hastası Ferdi Arık'ın, İskilip Kalesi'ndeki surdan düşerek hayatını kaybettiği olayda anneden kan donduran bir itiraf geldi.

22 Mayıs 2021 tarihinde olayın meydana gelmesinin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler çocuğa tekme atıldığını gördü

Gelen polisler, örgü tanıklarının ifadesine başvururken durumu anlatan kişiler, olaydan kısa süre önce kale surunda Ferdi Arık'a bir kadın tarafından tekme atıldığını gördüklerini öne sürdü.

Tekme atanın annesi olduğu tespit edildi

İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadının Ferdi Arık'ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti.

Anne tutuklanırken çocuk toprağa verildi

Polis tarafından kale civarında gözaltına alınan Meşhure Arık, çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken Ferdi Arık’ın cenazesi de otopsinin ardında toprağa verildi.

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İlk duruşma görüldü

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tamamlan soruşturma kapsamında tutuklu Meşhure Arık hakkında 'altsoyu nitelikli kasten öldürme' suçundan, eşi Cebrail Arık hakkında da 'altsoyu kasten öldürmeye azmettirme' suçundan iddianame düzenlendi.

Çorum 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 1’i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Duruşmada ilk kez hakim karşısına çıkan sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Oğluma tekme atıp aşağıya ittim"

Savcılık sorgusunda "Oğlum, ölümle tehdit etti. Her şey bir anda oldu, tekme atıp aşağıya ittim" diyen tutuklu sanık Meşhure Arık, hakim karşısındaki ifadesinde olayı hatırlamadığını söyledi.

"Eşim, 'Bu çocuğu günahım kadar sevmiyorum, götür kaleden aşağıya at' dedi

Anne Arık savunmasında, "Olay günü eşime 'Oğlumuzu bir hastaneye götürelim' dedim. Eşim de bana ‘Götüremem, gidip de ne fayda görüyoruz ki’ dedi.

Sonra eşimle tartıştık ve bana vurdu. Ben ağlamaya başladım. 'Bu çocuğu günahım kadar sevmiyorum, götür kaleden aşağıya at' dedi. Ben de ‘Bunu nasıl yaparım ben bir anneyim’ dedim. Bu sırada bana eşim, zorla hap içirdi.

Oğlumla birlikte evden çıkıp kaleye gittik, ben bir anne olarak hiçbir zaman oğluma zarar vermek istemem, orada kendimi kaybettim, ne olduğunu, nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

"Eşim bana 'ismimi sakın kimseye söyleme bitersin' diyerek tehdit etti"

Olay sonrasını anlatan ve pişman olduğunu söyleyen Meşhure Arık, "Çok pişmanım. Sonra eşim beni aradı ‘Ne yaptın’ diye sordu. Ben de ‘Hiçbir şey hatırlamıyorum’ dedim.

Eve geldim, ben oğlum eve gelecek diye bekliyordum. Evdeki kızıma sarılıp ağladım, sonra eşim eve geldi ve bana ‘ne yaptın’ diye sordu.

Ben de ‘neden soruyorsun istediğin oldu’ dedim. Sonra polisler geldi karakola götürdüler.

Hatta eşim bana ‘ismimi sakın kimseye söyleme bitersin’ diyerek tehdit etti. Çocuğumu çok seviyordum onu hep öper koklardım.

O gün kaleye oğlumla dertleşmeye çıkmıştık, orada neler oldu ne yaşandı hiç hatırlamıyorum." diye konuştu.

"Oğlumun kaleden düştüğünü ben emniyette öğrendim"

Tutuksuz yargılanan Cebrail Arık ise "Eşim yalan söylüyor, beni hep suçluyor ve suçlamaları kabul etmiyorum. Eşimin dediği gibi sabah tartışma falan da olmadı ve hap falan da vermedim.

Eve geldiğimde çocuğum yoktu, sonra ben emniyeti aradım ve oğlumun evde olmadığını söyledim. Zaman zaman da evden kaçıyordu.

Oğlumun kaleden düştüğünü ben emniyette öğrendim. Yine söylüyorum ben eşimin söylediklerinin hiçbirisini kabul etmiyorum." dedi.

"Kadın ayağı ile çocuğa tekme attı ve arkasına bakmadan uzaklaştı"

Arık çiftinin çocuklarının da arasında bulunduğu 8 tanığın dinlendiği duruşma sırasında olayı yakından gören B.K., isimli yaşlı kadın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı duruşmada gördüklerini anlattı.

B.K., konuşmasında "Evimin balkonunda oturup yemek yiyordum. Kayalığın tam uç kısmında iki kişi vardı. Kadın arkada çocuk öndeydi, kadın ayağı ile çocuğa tekme attı. Çocuk kayalıklara çarparak aşağıya düştü. Kadın arkasına bakmadan uzaklaştı." dedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Meşhure Arık’ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

"Suçluların cezasını alacağını düşünüyoruz"

DHA'nın haberine göre; Cebrail Arık’ın avukatı Yaşar Anaç da duruşma sonrası yaptığı açıklamada "Tanıklar dinlendi, yargılama devam ediyor. İnşallah, adaletin tecelli edeceğini ve gerçek suçluların cezasını alacağını düşünüyoruz." dedi.