Çorum'da araç dere yatağına devrildi: 3 kişi yaralandı

İHA
Çorum'da korkutan kaza...
Alaca ilçesi Ankara karayolu Eskiyapar köyü kavşağında, Ali A. idaresindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolünü kaybeden araç, takla atarak dere yatağına devrildi.
3 kişi yaralandı
Kazada sürücü ve araçta bulunan Hediye A. ve Muhittin Mert A. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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