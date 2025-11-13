Çorum’da bıçaklı kavga: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çorum’un Oğuzlar ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda, Sinan A. (35) ile Sadettin Karanfil (66) ve oğlu Engin Karanfil (34) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BABA VE OĞLU BIÇAKLANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında Sinan A., baba ve oğlunu bıçakla yaraladı.

HASTANEDE KURTARILAMADILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, ilk müdahalelerinin ardından Oğuzlar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından durumlarının ağır olması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiler.

Ambulansla nakil sırasında baba Sadettin Karanfil ve oğlu Engin Karanfil yaşamını yitirdi. Cenazeleri, Oğuzlar Devlet Hastanesi morguna konuldu.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olay sonrası kaçan Sinan A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.