Modifiye tutkunları tepkili: Cezalar değil, standartlar gelsin

Son dönemde yürürlüğe giren trafik kanunu ve artan cezalar, modifiye araç kullanıcıları arasında geniş tartışmalara yol açtı. Özellikle jant, ses sistemi ve görsel değişiklikler yapan sürücüler, cezaların ödenebilir seviyenin çok üzerinde olduğunu belirterek düzenlemelerin gözden geçirilmesini istiyor.

YÜKSEK CEZALAR, ARAÇLARIN TRAFİKTEN MENEDİLMESİNE KADAR GİDİYOR

Trafik mevzuatı kapsamında standart dışı egzoz kullanımı, uygunsuz aydınlatma ve bazı teknik modifikasyonlar nedeniyle binlerce lira cezalar uygulanabiliyor. Bazı durumlarda araçlar trafikten men dilebiliyor ve ceza puanı da ekleniyor. Bu durum özellikle genç sürücüler için ciddi bir sorun oluşturuyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Modifiye araç tutkunları, cezaların ölçüsüz olduğunu ve modifiye kültürünün suç gibi gösterilmemesi gerektiğini sosyal medyada dile getiriyor. Trafik güvenliğini tehlikeye atan uygulamaların denetlenmesine karşı olmadıklarını belirten gençler, makul modifikasyonların cezai yaptırımlara tabi tutulmasının yanlış olduğunu savunuyor.

"MODİFİYE KÜLTÜRÜ BİR YAŞAM TARZI"

Otomobil toplulukları, modifiyenin Türkiye’de hızla büyüyen bir hobi ve yaşam tarzı olduğunu vurguluyor. Araç sahipleri, modifikasyonun yalnızca görsel değişiklik değil teknik bilgi ve emek gerektiren bir uğraş olduğunu belirtiyor. Gürültüye yol açan egzozlar ve trafikte tehlike oluşturan uygulamaların denetlenmesini kabul eden tutkunlar, sınırlı değişikliklerin suç sayılmaması gerektiğini ifade ediyor.

NET STANDARTLAR VE YASAL DÜZENLEME TALEBİ

Modifiye tutkunları, hangi değişikliklerin kabul edilebilir olduğunun açık şekilde tanımlanmasını istiyor. Bu sayede hem sürücüler hem de denetim yapan kurumlar için daha sağlıklı bir sistem oluşturulabileceği belirtiliyor. Ayrıca modifiye fuarları ve yasal organizasyonların artırılmasının, gençler ile güvenlik güçleri arasında olumlu iletişimi güçlendireceği vurgulanıyor.

ESNAF DA TEPKİLİ

Modifiye ve ses sistemi üzerine hizmet veren esnaf, yüksek para cezaları ve sıkı denetimlerin işlerini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Sektör temsilcileri, “Şu an geldiğimiz hale bakın! Biz siftahsız dükkan kapatıyoruz” diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

SEKTÖRDE YAYGIN SORUN

Binlerce esnafın benzer şekilde mağdur olduğunu ifade eden sektör temsilcileri, uygulanan cezaların işlerini sürdürebilmelerini zorlaştırdığını dile getirdi. Esnaf, yaşanan mağduriyete dikkat çekmek ve tepkilerini göstermek için bir araya gelmeye hazır olduklarını belirtiyor.

SES SİSTEMİNİ DUVARA ATTI

Esnaf, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla yüksek cezaların haksızlığını ve sektörün yaşadığı sıkıntıyı kamuoyuna duyuruyor. “Buna tepki nasıl olur, ben size göstereyim” diyen bir esnaf, ses sistemini duvara çarptı.