Epstein dosyalarında Trump kayıtları paylaşıldı

ABD Adalet Bakanlığı, pedofili suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında daha önce yayınlanmayan üç FBI raporunu kamuoyuna sundu. Belgelerde, bir kadının reşit değilken Donald Trump tarafından istismara uğradığı iddiaları yer alıyor.

FBI, kimliği gizlenen kadınla Temmuz–Ekim 2019 arasında dört görüşme gerçekleştirdi. Kadın, Epstein’in kendisini 13–15 yaşları arasında New York veya New Jersey’e götürüp Trump ile tanıştırdığını ve bu sırada istismara uğradığını öne sürdü. Ancak dördüncü görüşmede ek ayrıntı vermeyi reddettiği kaydedildi.

Yetkililer, iddiaların doğrulanamadığını ve olayların 1980’lerin başı ile ortasında geçtiği belirtilirken, Epstein ile Trump arasındaki temasın net olarak kaydedilmediğini ifade etti. Trump ise suçlamaları daha önce reddetmişti.

BELGELERİN YAYINLANMASININ GECİKMESİ VE TEPKİLER

Adalet Bakanlığı, “FBI 302” raporlarının daha önce milyonlarca sayfalık Epstein belgeleri arasında bulunmadığını açıkladı. Belgelerin başlangıçta diğer dokümanların tekrarları olduğu düşüncesiyle “mükerrer” kodlandığı belirtildi.

Kongre’deki Demokratlar, belgelerin yasadışı şekilde saklandığını öne sürerek, Adalet Bakanı Pam Bondi ve Başkan’dan açıklama talep etmişti. Kaliforniya Demokrat Temsilcisi Robert Garcia, “Bu kabul edilemez ve yasa dışıdır” demişti.

Adalet Bakanlığı ise iddiaları temelsiz ve sansasyonel olarak nitelendirdi:

Belgelerde Başkan Trump hakkında FBI’a 2020 seçimlerinden hemen önce sunulan yanlış iddialar var. Eğer en küçük bir güvenilirlik payı olsaydı, Trump’a karşı zaten kullanılmış olurdu.

PAM BONDİ'YE KARŞI AZİL TALEBİ

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Shri Thanedar, Bondi’nin Epstein dosyalarını yönetimi nedeniyle azil maddeleri sundu. Thanedar, Bondi’yi Kongre’yi engellemek, görev ihmali ve adaleti engelleme ile suçladı ve Adalet Bakanlığı’nı siyasi amaçlarla kullanmakla itham etti.

Thanedar, Bondi’nin yasaya rağmen “milyonlarca Epstein dosyasını yasa dışı şekilde sakladığını” iddia etti:

“Davranışı, tüm mağdurlara yüz çevirme anlamına geliyor ve bunun devam etmesine izin veremeyiz.”

Thanedar’ın bu hamlesi, Trump’ın göreve başlamasından bu yana başkan veya bir kabine yetkilisi için yaptığı üçüncü azil girişimi oldu. Önceki girişimlerin hiçbiri Demokratlar veya Cumhuriyetçi çoğunluklu Meclis tarafından ciddi destek bulmamıştı.