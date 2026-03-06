APP plakalı araç sahiplerine şok: 280 bin lira ceza

Türkiye'de araç sahipleri, otomobillerinde orijinal plakalarını kullanmak yerine daha estetik kabartılı harflerle bir plaka kullanmak modasına kapıldı.

2010 yılında başlanan bu akım, 2018 yılında yasaklandı.

Türkiye'de Avrupa Pres Plaka (APP) kullanımı, Karayolları Trafik Kanunu'na göre yasak.

APP plaka kullananlara ağır cezalar var.

Standart dışı, kalın veya farklı karakterli bu plakalar muayeneden geçemiyor.

Ayrıca APP plaka kullanmanın 30 gün trafikten men cezası da bulunuyor.

Yasa dışı, sahte mühür, sahte karekodlarla kalın karakterli, vernikli olarak satılan APP plaka kullananlara, 280 bin liraya kadar ceza kesilecek.

SAHTE VE YASA DIŞI APP PLAKALARA CEZA VAR

Sahte ve yasa dışı olarak temin edilen kalın karakterli APP plakalara ceza kesiliyor. APP plakaları değiştirmek için uzun uğraşlar gerekiyor. Önce emniyete gidilip plakanın kayıp olduğu belirtilip yeni harf ve sayı grubundan plaka istenip, noterde ruhsat bastırılıp ardından plakaların basılması gerekiyor.

Trafik sigorta, kasko ve varsa ihtiyari mali mesuliyet sigortasında da değişiklik yaşanıyor. Bunun yanında birçok değişikliğin de anında yapılması gerekiyor.

MİLYONLARCA ARAÇ SAHİBİ APP PLAKAYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN KUYRUĞA GİRDİ

Milyonlarca araç sahibi, plakalarını değiştirmek için uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

Yasa dışı ve sahte olan kalın puntolarla basılmış ve APP olarak adlandırılan plakalara 280 bin liraya varana kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten menediliyor.

İlk cezada 140 bin lira, ikinci defa yakalanılma durumunda 280 bin lira ceza kesiliyor.

Ayrıca bu kişiler, Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak.

2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS

204'üncü madde "Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." olarak yer alıyor.

APP PLAKANIN ORİJİNAL PLAKA İLE DEĞİŞİMİ

APP plakası dışında orijinal plakası elinde olanlar, APP plakaları araçlarından söküp imha ederek, orijinal plakalarını kullanabiliyor.

ELİNDE ORİJİNAL PLAKASI OLMAYANLAR ENDİŞELİ

Ancak elinde orijinal plakası olmayanları sancılı süreç bekliyor.

Öncelikle ilgili emniyet biriminin trafik şubesine gidilerek plakaların kayıp olduğunun bildirilmesi gerekiyor. Ardından trafik şubeden temin edilen evrakla notere gidilerek araca ilişkin yeni ruhsatın basılması ve yeni harf, rakamlardan oluşan plakanın atanması gerekiyor. Ayrıca noter yeni harf ve seriden plaka basımı için evrak oluşturuyor.

Oluşturulan evraklarla birlikte plaka basım atölyelerine gidilerek uzun sıralar beklenip yeni harf ve seriden oluşan plakalar teslim alınıyor.

TRAFİK SİGORTASI, KASKO, İMM VE HGS DEĞİŞECEK

Plaka ve ruhsat tamamen değiştiği ve aracın yeni harf ve rakamdan oluşan plakaya sahip olmasından dolayı trafik sigorta, varsa kasko, varsa ihtiyari mali mesuliyet sigortaları için de zeyilname düzenlenmesi ve yeni poliçelerin basılması gerekiyor. Bunlar için ücret oluşmasa da iş yükü ve evrak prosedürleri gerçekleştiği için zaman ayrılması gerekiyor.

Köprü, otoyol gibi hizmetlerden yararlanmak için Hızlı Geçiş Sistemi etiketi olan araçlarda plaka değişikliğinin bildirilmesi gerekiyor.

UTTS'DE DEĞİŞİKLİK OLACAK

UTTS, plakaya tanımlı olduğu için plakanın değişmesiyle birlikte UTTS sistemlerinde değişiklik yapılması gerekecek.

TAŞIT TANIMA SİSTEMLERİ DEĞİŞECEK

Genellikle şirket araçlarında olan taşıt tanıma sistemleriyle akaryakıt alımlarında da plaka değiştiği için işlem yapılması ve yeni plakanın sistemlere güncel olarak eklenmesi gerekecek.

OTOPARK GİRİŞLERİ İÇİN DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Bazı site veya abonelikli otoparklarda plaka tanıma sistemi üzerinden kapı açılışları gerçekleştiği için yeni plakaların site ya da otopark yönetimine bildirilmesi gerekiyor.

Aksi halde kapı açılmayacağı için araçlar giriş ve çıkış yapamaz hale geliyor.

DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ

Ruhsat, plaka basım ücreti, plaka basım evrakı gibi ücretler ortalama olarak 4 bin liraya yakın maliyet çıkarıyor.

Plaka basım ücreti ise 850 lira seviyesinde.

Ayrıca APP plakaları sökerken ortaya çıkan silikon malzemelerin temizlenmesi, yeni plakalık temin edilmesi gibi sanayide uğraştıracak işler de zaman kaybına neden oluyor.

ARAÇ SATIŞLARINDA EK MASRAF

Farklı il koduna sahip aracı kullanmak istemeyen kişiler noterde ikinci el aracın devir işlemi sırasında APP plakaları noterin teslim almamasından dolayı plaka, ruhsat, sigorta değişikliği gibi işlemlerle uğraşması gerekiyor.

Bu nedenle aracı satacak kişi tüm işlemleri yapıp yasal plakayı temin edip, aracın satışı anında alıcı yeni çıkmış plakaları iptal ettirip ikametindeki il koduna ait orijinal plakalar için noterden basım evrakı temin ediyor.

Bu nedenle de ikinci el araç ticaretlerinde bir günlük gecikmeler yaşanabilir.

YÖNETMELİĞE GÖRE PLAKALARIN KARŞILAMASI GEREKEN STANDARTLAR:

Plaka ölçüleri 11×52 cm ya da 21×32 cm olmalıdır.

Özel plakalar hariç, plakalar beyaz zemin üzerine siyah yazı tipiyle yazılmış olmalı.

Plakada kullanılan harf ve rakamlar yönetmeliğe uygun olan yazı tipi ve büyüklüğünede olmalı.

Plakada 4×10 cm boyutlarında, mavi zemin üzerine beyaz beyaz renkle basılan TR ibaresi bulunmalıdır.

Plakada ay yıldızlı hologram ve TŞOF mührü bulunmalıdır.

Plakanın alt kısmında dalgalı şerit bulunmalı.

YASAK AMA SATIŞLARA DEVAM EDİYORLAR

APP plakaların yasak olmasına rağmen satış yapmaya devam edenler bulunuyor. E-ticaret sitelerinde 800 lira civarına APP plaka satışları yapılıyor. E-ticaret siteleri yasa dışı satışlara izin veriyor ve vatandaşlar da bu durumdan mağdur oluyor.

Ayrıca devlet daireleri, noterler, sigorta şirketlerinde boşuna kırtasiye ve süreçler gerçekleşiyor.

SEKTÖR TAMSİLCİLERİ UYARDI

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz, Karayolları Trafik Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ve araç plakalarına ilişkin sert cezalar uygulanmaya başladığını söyledi.

Türkiye’de yasa dışı olarak uzun yıllardır satılan ancak bunlara karşı devlet otoritesinin herhangi bir denetimi olmayan APP plakacılar satışlarına devam etse de vatandaşları ağır cezalara mahkum ediyorlar. Ticaret Bakanlığı yasal düzenlemelere aykırı olduğu nedeniyle satışını yapan kişileri tespit edip cezalandırması halinde APP plaka sorunu ortadan kalkacak. İnternete APP plaka yazınca Google’a ilan verip üst sıralara çıkan sahte plakacılar hemen tespit edilebilir. Yasa dışı, sahte mühür, sahte karekodlarla kalın karakterli, vernikli olarak satılan APP plaka kullananlara 280 bin liraya kadar ceza kesilecek.

"ANINDA HAZIRLIYORLAR, 800 LİRAYA SATIYORLAR"

Aydeniz, APP plakalar ilan sitelerinde, kendi kurdukları web sitelerinde satıldığı söyleyerek, "İstenen plaka rakam ve harfleri belirtilerek anında hazırlanan APP plakalar araçlara takılarak kullanılıyor. Bu plakalar standart dışında ve Şoförler Odası’nın plaka basım yetkisi dışında basılıyor. Darphane’nin mührünün sahtesini üreterek APP plakalara basan kalpazanlar, son dönemdeki karekodlu plaka uygulamasını da ek ücret karşılığında plakalara yerleştiriyor.Birçok araç sahibi aracında APP plaka olduğunun da farkında değil. İkinci el olarak aldığı araçta üstünde gelen plakayı kullanmaya devam ediyor ve ilk polis uygulama noktasında büyük cezalarla karşılaşıyor." dedi.

"SAKIN ALMAYIN, BÜYÜK CEZA KESİLİYOR VE ARACINIZ BAĞLANIR"

Selman Aydeniz, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ve cezaların sert şekilde yükseldiğini anlatarak, "APP plakası olanlara ilişkin olarak ’Plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluş tarafından verilmemiş plakayı, tescil kaydı bulunmayan plakayı veya sahte plakayı takan veya kullananlara 140 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınır’ maddesi yürürlüğe girdi. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla ihlal edilmesi halinde her seferinde 280 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak. 204’üncü madde "Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." dedi.

"280 BİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI VERİLİR VE ARAÇ 60 GÜN SÜRE İLE TRAFİKTEN MENEDİLİR"

Aydeniz, son olarak, "Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan sürücülere 4 bin Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu araçlar plakaları uygun duruma getirilene kadar trafikten menedilir. Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere 140 bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve araç otuz gün süre ile trafikten menedilir. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere her seferinde 280 bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve araç altmış gün süre ile trafikten menedilir." ifadelerine yer verdi.