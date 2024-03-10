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Çorum'da darbettikleri kişileri hastaneye kadar takip edip havaya ateş açtılar

Çorum'da darbettikleri kişileri hastaneye kadar takip edip havaya ateş açtılar Çorum'da darp ettikleri şahısları hastaneye kadar takip eden kişiler, hastane önünde silahla havaya ateş açtıktan sonra kaçtı.