Çorum'da darbettikleri kişileri hastaneye kadar takip edip havaya ateş açtılar
İHA

Çorum'un Akkent ilçesinde M.B. ve M.C. tarafından darbedilen E.B., R.G. ve F.K., kendi imkanları ile olay yerinden uzaklaşarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Peşlerine düştüler, hastane önünde havaya ateş açtılar

Darbettikleri 3 kişinin peşine düşen M.B. ve M.C., hastane bahçesine otomobil ile gelerek havaya ateş açıp olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerin zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)