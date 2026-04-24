Murat Kurum: Deprem bölgesi CHP'nin insafına kalsaydı şu an enkaz halindeydi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan “Gündem Özel” programında önemli açıklamalarda bulundu.

Programda gazeteciler Gürkan Hacır ve Fatih Atik’in sorularını yanıtlayan Kurum, Türkiye genelindeki kentsel dönüşüm çalışmaları ve deprem bölgesindeki çalışmalara dair rakamlar paylaştı.

Deprem konusunun siyasi tartışmaların ötesinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Kurum, “Depremi milletin bir beka meselesi olarak görüyoruz. 11 ili ayağa kaldırdık. Ancak Allah korusun, İstanbul’da yaşanacak bir felaketin sonuçları çok daha ağır olur. Bu yüzden herkesin bu sürece dört elle sarılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

CHP'YE ULU CAMİİ ELEŞTİRİSİ

Bakan Kurum, açıklamalarında muhalefete yönelik eleştirilerde de bulundu. Özgür Özel’e seslenen Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalar üzerinden CHP’yi hedef aldı.

Hatay’daki tarihi yapıların durumuna değinen Kurum, Hatay Ulu Camii üzerinden şunları dile getirdi:

İşte Hatay'da Ulu Camii'nin hali ortada. Biz bu kadar işi yaparken CHP Hatay'da bir Ulu Camii'yi yapamadı. Bakın hala enkaz altında. Ama yine terk etmedik, orayı çaresiz bırakmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, yapmıyorlarsa biz yapacağız. Hemen Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Ulu Camii'yi aldı. Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğümüz inşallah hızlı bir şekilde nasıl Konya Büyükşehir Belediye'miz orada Habibi Neccar Camii 'ni yapıp bitirip hizmeti açtıysa Ulu Camii'yi de aynı şekilde açacağız. Bu fotoğraf neyi anlatıyor biliyor musunuz? Deprem bölgesi eğer CHP'nin insafına kalsaydı şu an enkaz halindeydi. Düşünebiliyor musunuz ya? İki yılda sen bir tane camiyi bitiremiyorsun ya. Neden bahsediyorsun ya? Ey Özgür Özel alın terine haksızlık ediyorsun ya. Böyle siyaset olur mu ya?

"ÇÖP KONTEYNERLERİNİ MARİFETMİŞ GİBİ ANLATIYORLAR"

Kurum ayrıca, yerel yönetimlerin deprem bölgesine yeterince katkı sunmadığını savunarak, “Ankara, İstanbul ve İzmir sizin yönetiminizde. Deprem bölgesinde bin konut dahi yapma teklifiniz oldu mu? Böyle bir teklif bize gelmedi” ifadelerini kullandı.

Belediyelerin gönderdiği yardımlar üzerinden yapılan açıklamaları da eleştiren Kurum şunları söyledi:

Ankara, İstanbul, İzmir sende... Git deprem bölgesinde. Ya biner konutta sen yap. Ne olur? Böyle bir teklif geldi mi mesela? Yok. Bize öyle bir teklif geldi mi? Bırakın o teklifi. Çöp konteynerlerini böyle marifetmiş gibi anlatıyorlar bir de. Günlük rutinimiz ya, belediyelerimiz gelir, iktidarı muhalefeti... Efendim çöp konteyneri ister, çöp arabası ister, efendim yollarına kilitli parke ister. Biz de deriz ki arkadaşımıza Ahmet var hemen Ahmet yaz bunları hemen aynı gün gider. Biz bunların siyasetini de yapmayız, konuşmasını da yapmayız. Şimdi muhalefet partisi genel başkanı çıkıyor, diyor ki şu kadar kilitli parke yolladık. İşte ismini de bilmiyor. Efendim cami temizleme aracı yolladık. Efendim çöp konteyneri yolladık. Ya insan utanır bunu söylemeye. Bunları söylüyorlar biz yaptık diye. Bizim yaptığımız 455 bin konutu görmüyor.