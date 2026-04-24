Ayaş Kaymakamlığı’nın sosyal medya paylaşımına inceleme başlatıldı

Ankara’nın Ayaş ilçesinde gerçekleştirilen 23 Nisan törenine belediyenin basın sorumlusunun alınmadığı iddiası gündeme gelmişti.

Yaşanan olaylara ilişkin Kaymakam Muharrem Eligül imzasıyla bir açıklama yayımlanmıştı.

Açıklamaya besmele ile başlanması tartışma konusu olurken, CHP'liler tarafından tepki gösterildi.

Ankara Valiliği ise söz konusu sosyal medya paylaşımıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

"VALİLİĞİMİZCE GEREKLİ İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR"

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

AYAŞ KAYMAKAMI ELİGÜL'ÜN AÇIKLAMASI

Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül imzalı açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Ayaş Belediyesi'nin resmi hesaplarından ve bunun üzerine bazı basın organlarından paylaşılan 'Kaymakam talimatıyla belediye basın sorumlusu tören alanına alınmamıştır' haberiyle ilgili zorunlu açıklama. Bir kere ben bu asılsız haberin neresini düzelteceğimi bilmiyorum. Belediye görevlileri tören alanında gayet özgür bir şekilde fotoğraf ve video çekimi yapmışlardır. Bu durum zaten kendi paylaşımlarından da anlaşılmaktadır. Madem ben kamu gücünü kullanıp engellemişim de o kadar fotoğrafı kim çekmiştir uzaylılar mı? Ancak, mesele kamu gücünü kullanmaksa, ülke gündeminden takip ettiğimiz kadarıyla kamu gücünü kullanıp ahaliye ve kendilerinden olmayanlara zulüm etmek, şehrin emini mevkiinde olması gerekirken gayri ahlaki işlerde ve fuhşiyatta bulunmak, bilumum yolsuzluk, iş insanlarından haraç istemek vermezlerse zabıta gönderip eşkiya gibi dükkan mühürletmek, bazı çevrelerin çok iyi bildikleri işlerdir. Ellerindeki kamu gücüyle huzursuzluk çıkaran da bunların ta kendileridir. Hz. Peygamberimizin müjdesine nail olmuş Atamız Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine edepsizlikle girip sandukasını tekmelemek de ruh kökü dışarda olanların tıynet ve cibiliyetinde vardır. Karanlık çevrelerin şahsıma saldırması da elhamdülillah doğru yolda olduğumun göstergesidir. Aksi halde Allahım ben ne günah ettim de bunlar bana muhabbet besliyor diye üzülürdüm."