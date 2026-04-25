Atatürk'e ait olmayan söz şoförler odası girişine asıldı

Sosyal medyada sıkça paylaşılan ve Mustafa Kemal Atatürk’e ait olduğu iddia edilen sözlerin önemli bir kısmının gerçekte ona ait olmadığı ortaya çıkıyor.

Bu vecizelerin Mustafa Kemal Atatürk tarafından söylenip söylenmediği netlik taşımamasına rağmen, ilk olarak başkalarına ait olmasına karşın ısrarla Atatürk’e atfedildiği görülüyor.

ATATÜRK’E ATFEDİLEN SÖZ TARTIŞMA YARATTI

Benzer bir durum, bir şoförler odasının girişine asılan tabelada da görüldü.

Tabelada yer alan, “Şoför arkasında en gizli devlet sırlarının dahi konuşulabileceği insandır” sözünün Mustafa Kemal Atatürk’e atfedildiği görüldü. Ancak bu sözün Atatürk'e ait olup olmadığı bilinmiyor.

ATATÜRK'E AİT OLMAYAN SÖZLER

Atatürk'e atfedilen ancak ona ait olmayan vecizelere bazı örnekler:

“Bir iş yerinde karşılıklı sevgi saygı varsa; orada güven ve itaat vardır. Güven ve itaatın olduğu yerde disiplin; disiplinin olduğu yerde huzur; huzurun olduğu yerde başarı vardır. Başarının olduğu yerde mutluluk vardır”



"Kadında süslenme ışıkla, bilgiyle, kültürle ve faziletle olur"



“Dinsiz toplum düşünülemeyeceği gibi din eğitimi vermeyen okul da düşünülemez”



“Eşini mesut edebilecek herkes evlenmelidir”



“Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir”