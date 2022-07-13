Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü robs demiri sayesinde hayata tutundu

Çorum'da, dere yatağına devrilen traktörün robs demirinin oluşturduğu yaşam alanına sıkışan 33 yaşındaki sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çorum'da merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Çoraklık Bağlar Sokak'ta 33 yaşındaki Rıza Solar idaresindeki 19 KA 147 plakalı traktör, dere yatağına devrildi.

Kazada inşaat malzemesi yüklü römork da traktörün üzerine düştü.

Sürücü, traktörün robs demirinin oluşturduğu yaşam alanına sıkıştı.

Sıkıştığı yerden kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Solar'ı sıkıştığı yerden kurtardı.

Hastaneye kaldırıldı

AA'nın haberine göre, kazada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Solar, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.