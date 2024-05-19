Çorum'da dur ihtarına uymayan otomobil, direğe çarptı Çorum'da devriye atan çarşı ve mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil direğe çarptı. Kazalı araçtan yaralı olarak kaçmaya çalışan 4 kişiden 1'i kovalamaca sonucu yakalandı.

İHA

Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Cumartesi Pazarı içerisinde devriye atan çarşı ve mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymayan 75 AR 938 plakalı otomobil sürücüsü aydınlatma direğine çarptı.

Araçtan çıkan 4 kişi, yaya kaçmaya çalıştı

Kazalı araçtan çıkan 4 kişi yaya halde kaçmaya başlayınca olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şüphelilerden biri, park edilmiş aracın altında yakalandı

Araçtan kaçan şahıslardan birisi çarşı ve mahalle bekçileri tarafından park halinde bulunan bir aracın altında yakalandı. Olay yerine getirilen şahıs kaza esnasında yaralandığı belirterek ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, kaçan 3 şüpheli şahıs hakkında yakalama çalışması başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)