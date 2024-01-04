Çorum'da İlim Yayma Kavşağı’nda Gürcistan uyruklu Şhota Zoidze yönetimindeki elleçleme makinası taşıyan tırın balataları ısınınca frenleri tutmadı.
Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, elektrik direklerine çarptıktan sonra refüje çıktı.
Güçlükle durabildi
Çok sayıda trafik sinyalizasyon lambasını yerinden söken tır orta refüjde güçlükle durabildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekibi ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Soğutma işlemi gerçekleştirildi
Yaralı sürücü Şhota Zoidze ile tırda yolcu olarak bulunan Davıt Gorgoshazde, olay yerine gelen ambulans içerisinde tedavileri yapılırken, itfaiye ekipleri ısınan balatalara su tutarak soğutma işlemi gerçekleştirdi.
Gürcistan'dan yüklediği iş makinaları ile Adana'ya gitmek üzere yola çıkan ve Çorum çevre yolunda ısınan balatalar nedeniyle frenlerinin
tutmayan tırın karıştığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdıHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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