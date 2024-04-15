Çorum'da iki aracın kavşakta çarpıştığı kaza kameraya yansıdı Çorum'da ışık ihlali nedeniyle otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazası bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İHA

Çorum'un Alaca ilçesi Yozgat kara yolunda seyir halinde olan Erdal Kırtepe yönetimindeki otomobil, Ali Yücel Çokol idaresindeki hafif ticari araçla Zile kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücülerden Erdal Kırtepe yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza güvenlik kamerasında

Trafik kazası bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kırmızı ışıkta kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari araca otomobil çarpıyor.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savruluyor.

Kazanın ardından sürücülerin imdadına yoldan geçen diğer sürücüler yetişiyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)