Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın teknik direktör olmama nedeni belli oldu

İsmail Kartal, 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden Fenerbahçe’nin başına getirildi.

Daha önce sarı-lacivertli kulüpte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Kartal, 2014-2015, 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarının ardından dördüncü kez Fenerbahçe Teknik Direktörü oldu.

Fenerbahçe'de 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör tercihiyle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

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İLK TEMAS AYKUT KOCAMAN'LA KURULDU

Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından teknik direktörlük için ilk olarak Aykut Kocaman ile temas kuruldu.

Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerde takımın geleceği, transfer planlaması ve oyun anlayışı üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

YÖNETİM DESTEK OLMADI

Gazeteci Murat Aşık'ın haberine göre; Aykut Kocaman’la yapılan son görüşmelerde yardımcı konusunda sorun yaşandı. Yönetimin desteği olmadığı için tercih edilmedi.

İSMAİL KARTAL'A TELEFON

Aykut Kocaman ile ortak zeminde buluşulamamasının ardından yönetim, rotasını çok hızlı bir şekilde İsmail Kartal'a çevirdi.

İsmail Kartal, son süreçte yapılan temasların ardından göreve davet edildi.

Deneyimli teknik adamla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve Fenerbahçe yönetimi tercihini Kartal'dan yana kullandı.