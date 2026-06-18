Adana'da vatandaşlar belediyeden umudu kesti: Para verip beton döktüler

CHP'li belediyelerde hizmet fiyaskosu...

CHP idaresindeki yerel yönetimlerde yaşanan usulsüzlükler, rüşvet ağları ve irtikap skandalları, her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

VATANDAŞI CANINDAN BEZDİRDİ

Vatandaşın parasıyla hizmet üretmek yerine ideolojik kavgalar ve beceriksiz yönetim modelleriyle gündeme gelen CHP'li belediyeler, halkın temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi.

Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Büküydikili Mahallesi'nde uzun süredir onarılmayan yol çukurları, mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

CEPLERİNDEN PARA VERİP BETON DÖKTÜLER

Vatandaşların hem Adana Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Seyhan Belediyesi'ne defalarca başvurmasına rağmen çukurların kalıcı olarak onarılmaması üzerine bir vatandaş, kendi cebinden para ödeyerek beton döktürüp çukurları kapattı.

Otoban çıkışına yakın bölgede bulunan ve her gün yüzlerce aracın kullandığı yolda oluşan derin çukurların sürücüler için tehlike oluşturduğu belirtildi.

Yol üzerinde iki okulun da bulunduğunu ifade eden mahalle sakinleri, bölgede çok sayıda kazanın meydana geldiğini öne sürdü.

"İLGİLENEN YOK"

Mahalle sakinlerinden Fatih Durdu, belediyelerin soruna çözüm bulmaması üzerine kendi imkanlarıyla harekete geçtiğini belirterek, "Bu yoldaki çukurları ben beton yaptım. Bu yolla ilgilenen yok. Belediyeye başvuru yaptık ama yama yapıyorlar. Yapılan yama zaten iki gün sonra tekrar bozuluyor. Burada bir vatandaşın aracının ön tarafı bu çukurlar nedeniyle dağıldı. Ben de beton firmasıyla görüşüp bazı çukurların onarılmasını sağladım. Bin lira para ödedim. Çukurlar çok büyüktü. Ayağımın diz kısmına kadar içine giriyordu. Geriye kalan çukurları da beton yapacağız" dedi.

"DEFALARCA BELEDİYEYİ ARADIK, SONUÇ ALAMADIK"

Mahalle sakini Yılmaz Tuncer ise sorunun uzun süredir devam ettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu yol, otoban çıkışına yakın olduğu için her gün yüzlerce araç tarafından kullanılıyor. Yol üzerinde iki okul bulunuyor. Çukurlar nedeniyle defalarca kaza meydana geldi. Defalarca belediyeyi aradık ancak sonuç alamadık. Seyhan Belediyesine gittiğimizde Büyükşehir Belediyesinin sorumlu olduğu söyleniyor, Büyükşehir Belediyesine gittiğimizde ise sorumluluğun Seyhan Belediyesinde olduğu ifade ediliyor. Her iki belediyeye de defalarca dilekçe verilmesine rağmen herhangi bir geri dönüş yapılmadı. Burası adeta kendi haline bırakılmış durumda. Çukurları kendi imkanlarımızla onarmaya çalışıyoruz ancak bu da bir yere kadar mümkün oluyor. Mahalle sakinleri kendi ceplerinden ödeme yaparak bazı noktalara beton döktürdü. Şehir dışından gelen çok sayıda araç da bu yolu kullanıyor. İnsanlara karşı adeta rezil olmuş durumdayız."