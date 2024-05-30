İHA
Çorum'un Alaca ilçesi Yıldızhan Mahallesi'ndeki bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan yabancı uyruklu Hasan El Abdül Vehhab (27), beton kalıplarını söktüğü sırada dengesini kaybederek 3. kattan tuğlaların üzerine düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayati tehlikesi bulunan işçi yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Yaşananlar kamerada
İşçinin düşüş anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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