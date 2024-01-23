Çorum'da itfaiye aracı park halindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Koyunbaba Mahallesi yolu üzerinde Ramazan U. idaresindeki itfaiye aracı, cadde üzerinde park halinde bulunan kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yolda bulunan kamyonet kaldırıma çıkarken, itfaiye aracında bulunan sürücü Ramazan U.ile itfaiye eri Serhat Ö. yaralandı.
Ekipler sevk edildi
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve kaza kırım aracı geldi.
Kazada bacağı araç içerisinde sıkışan itfaiye eri Serhat Ö. mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkardı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık devlet Hastanesine kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış