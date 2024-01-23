Haberler



3. Sayfa



Çorum'da itfaiye aracı park halindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı

Çorum'da itfaiye aracı park halindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı Osmancık ilçesinde itfaiye aracının park halindeki kamyonete çarptığı kazada 2 itfaiye eri yaralandı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.