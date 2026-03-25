Beyaz Saray: ABD Başkanı Donald Trump blöf yapmıyor

İsrail'in, ABD desteği ile İran'a başlattığı saldırılar devam ediyor.

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vuran İran, Hürmüz Boğazı'nı da kapattı.

Bu durum ise tüm dünyayı olumsuz etkiledi.

Özellikle Brent petrol fiyatlarında yükselmelere neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde yaptığı açıklamalarda iki ülke arasında müzakereler gerçekleştirildiğini söyledi.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"YENİLDİKLERİNİ KABUL ETMEZLERSE DAHA SERT VURACAĞIZ"

İran'a yönelik tehditlere devam eden Sözcü, "Cumhurbaşkanının önceliği her zaman barıştır. Daha fazla ölüm ve yıkıma gerek yok.

Ancak İran mevcut durumun gerçekliğini kabul etmezse askeri olarak yenildiklerini ve yenilmeye devam edeceklerini anlamazlarsa Başkan Trump, daha önce hiç olmadığı kadar sert bir darbe almalarını sağlayacaktır." dedi.

"BAŞKAN DİNLEMEYE NİYETLİ"

Trump'ın sözlerininn blöf olmadığını vurgulayan Leavitt, "İran rejimi bir çıkış yolu arıyor. Ezildiklerinin farkındalar. İran konuşmak istiyor.

Başkan dinlemeye niyetli. İran bir daha yanlış hesap yapmamalı." ifadelerini kullandı.

"BİZ 15 MADDELİK PLANI HİÇBİR ZAMAN TEYİT ETMEDİK"

İran medyasında yer alan ABD'nin 15 maddelik planının reddedildiği yönündeki haberler hakkında da konuşan, Sözcü Leavitt, "İran 15 maddelik planı reddetmedi.

Görüşmeler sürüyor. Biz 15 maddelik planı hiçbir zaman teyit etmemiştik." şeklinde konuştu.