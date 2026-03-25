ABD Basını yazdı: İsrail, barışa engel olmak için saldırıları artıracak

Orta Doğu'daki savaş, bütün dünyayı etkiliyor.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda üç hafta geride kalırken İran da misilleme saldırılarını sürdürüyor.

Öte yandan savaşın son günlerinde ABD Başkanı Donald Trump'tan barış konusunda umut vadeden bazı açıklamalar geldi.

TRUMP MÜZAKERELERİN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İran ile müzakerelerin yürütüldüğünü açıklayan Trump, görüşmelerin iyi ve verimli geçtiğini söyledi.

İran ise Trump'ın açıklamalarının doğru olmadığını savunarak kendilerini savunmaya devam edeceklerini duyurdu.

ABD BASININDAN 'İSRAİL' İDDİASI

Savaş konusunda tüm belirsizlik yerini korurken birtakım çevreler tarafından ABD'nin İran ile 1 aylık bir ateşkes istediği öne sürüldü.

Bu iddiaların hemen ardından ABD'nin köklü gazetelerinden New York Times, İsrail ile ilgili dikkat çeken bir analiz kaleme aldı.

NETANYAHU SALDIRILARIN ARTIRILMASINI İSTEDİ

Konuyla ilgili bilgi sahibi dört kişinin New York Times'a (NYT) aktardığına göre, Netanyahu, dün orduya saldırılarını hızlandırma emri verdi.

Haberde, "ABD ile İran arasında görüşme potansiyelinin artmasıyla birlikte İsrail ordusu, savaşın yakında sona erebileceği endişesiyle olabildiğince çok önemli hedefi vuruyor." ifadeleri yer aldı.

48 SAATLİK SÜRE TANIDI

İki yetkili, Netanyahu'nun önümüzdeki 48 saat içinde "İran silah sanayisinin mümkün olduğunca büyük bir kısmının imha edilmesi için her türlü çabanın gösterilmesi" emrini verdiğini iddia etti.

ABD'NİN 15 MADDELİK PLANINI ÖĞRENDİLER

Söz konusu emrin, Netanyahu hükümetinin, "ABD'nin savaşı sonlandırmayı amaçlayan 15 maddelik planının kopyasını ele geçirmesinin ardından" geldiğini belirten yetkililer, İsrail'in, ABD planının "İran'ın nükleer programının ve balistik füze yeteneklerinin yeterince kısıtlanmasını garanti etmediğine inandığını" kaydetti.

"ANLAŞMA OLASILIĞINDAN ENDİŞE DUYUYOR"

Haberde, "İsrail, temel savaş hedeflerini henüz gerçekleştirmemişken bir anlaşma olasılığından son derece endişe duyuyor.

Bu hedefler arasında İran'ın balistik füze tehdidini ortadan kaldırmak, İran'ın nükleer silah geliştirmemesini sağlamak ve İran halkının hükümetine karşı ayaklanabileceği koşulları yaratmak yer alıyor." değerlendirmesine yer verildi.

İRAN'IN REDDETTİĞİ KESİN DEĞİL

Ayrıca haberde, ABD'nin, "böyle bir planın varlığını veya İran'a iletilip iletilmediğini teyit etmediği veya reddetmediği" vurgulandı.