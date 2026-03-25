Vahap Canbay'dan, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında suç duyurusu

Türkiye sarsan cinayet...

İstanbul Ümraniye'de Kars36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine soruşturma dün gece itibarıyle sıcak gelişmeler yaşandı.

Cinayetin aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi, türkücü İzzet Yıldızhan ile birlikte toplam 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık, şüpheliler Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile A.K., M.R., H.C.A., M.K. ve E.T.'yi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile M.R., H.C.A., M.K. ve E.T. tutuklandı.

CANBAY ALEYNA VE ANNESİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan olayın kilit isimlerinden biri olan Vahap Canbay, yargıya gitme kararı aldı.

Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında 'iftira' ve 'hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

DARP İDDİALARI YALANLANDI

Şikayet dilekçesinde, Kalaycıoğlu'nun sosyal medyada "Kızım Vahap’tan üç kere ayrıldı, bir keresinde çocuğuma kafa attı. Kızımı hep tehdit etti. Evde sürekli psikolojik baskı uyguladı" şeklindeki sözlerinin gerçeğe aykırı olduğu ve bu ifadelerle iftira ve hakaret suçlarının işlendiği öne sürüldü.

Dilekçede ayrıca Aleyna Kalaycıoğlu’nun emniyet ifadesinde yer alan "Doğum günü çıkışında tartıştık, beni aracında alıkoydu" ve "psikolojik baskı, tehdit, fiziksel şiddet uyguladı" yönündeki beyanlarının da gerçeği yansıtmadığı, bu ifadelerle Canbay’a yönelik suç isnadında bulunulduğu belirtildi.

İFTİRA SUÇUNDAN İŞLEM TALEBİ

Başvuruda, söz konusu beyanların basın ve sosyal medya aracılığıyla yayılması nedeniyle hakaret suçunun alenen işlendiği ve her iki isim hakkında iftira suçundan da işlem yapılması talep edildi.

NE OLMUŞTU

Rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi ve futbolcu arkadaşından da yardım istedi.

Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan yardım isterken Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu Ümraniye'deki stüdyonun önüne gitti.

Grup araç içerisinde beklediği sırada futbolcu Kubilay Kundakçı, kurşunların hedefi oldu ve ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.