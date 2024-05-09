Çorum'da kaçak elektrikle Bitcoin üretilen atölyeye baskın Kullanılmayan tekstil atölyesini kiralayıp, kaçak elektrik çekerek sanal ortamda Bitcoin üretimi yapan bir kişi gözaltına alındı.

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İHA

Çorum'da istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden çorap fabrikası olarak kullanılan bir binanın kiralanarak içerisine yerleştirilen cihazlarla Bitcoin üretildiğini tespit etti.

Polis ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti.

5 milyon liralık Bitcoin üreten makine ele geçirildi

Operasyon kapsamında, fabrika içerisine kurulan ve tanesi 10 bin dolar değerinde olan 16 adet Bitcoin üreten makine ile bunlara bağlı internet bağlantı sistemleri ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ayrıca S.A. (29) adlı şahsın kaçak elektrik hattı çekerek 5 milyon lira değerindeki cihazları çalıştırdığı belirlendi.

Operasyonda S.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)