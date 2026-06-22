Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, cenazede bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gergin günler sürüyor.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, partinin başına geri döndü.

Bu süreçte Özgür Özel ve ekibinin de görevi sona erdi...

Parti içerisinde de ikiye bölünmeler başladı.

Bazı isimler Kılıçdaroğlu'nu bazı isimler ise Özel'i desteklediklerini duyurdu.

MUHARREM İNCE UZUN SÜRE SESSİZ KALDI

Uzun bir süre sonra partisini kapatıp CHP'ye geri dönen Muharrem İnce ise mutlak butlan kararından sonra sessiz kaldı.

Uzun süre sessiz kalan İnce'nin tavrı, Özgür Özel ve ekibini de rahatsız etti.

"CHP BÖLÜNMESİN"

Muharrem İnce, uzun süren sessizliğin ardından da CHP'de yaşanan 'mutlak butlan' ve yönetim krizine ilişkin kimsenin yanında olmadığını ve parti içi ayrılıklara karşı olduğunu belirtti.

İnce, bu süreçte hiçbir taraftan taraf olmadığını, kavgaya son verilmesi gerektiğini ve CHP'nin bölünmesini istemediğini ifade etti.

CENAZEDE BİR ARAYA GELDİLER

Bu gelişmelerden sonra bugün önemli bir gelişme daha yaşandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekilimiz Rahmi Aşkın Türeli’nin hayatını kaybeden babası Fevzi Tunç Türeli için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Burada da Muharrem İnce ile tokalaştı ve ayaküstü kısa süreli de bir sohbet gerçekleşti.

YILLAR SONRA AYNI KAREDE

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, yıllar sonra aynı karede yer aldı.

İnce partisini açtıktan sonra uzun bir süre CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na dair sert söylemlerde bulunmuştu.

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