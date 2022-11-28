Petrol
81.45
-2.70%
Euro
19.3289
-0.40%
Dolar
18.6323
-0.01%
Altın
1.05
-0.15%
Borsa
4880
0.00%
Bitcoin
308.975
-2.09%
BTXN Coin
5.79
0.00%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Çorum'da, kavga ihbarına giden polislere pompalıyla ateş açtılar

    2 grup arasında çıkan tüfekli ve bıçaklı kavgaya müdahale etmek için giden polisler saldırıya uğradı. Tüfeklerin saçmaları, polislerin aracına isabet etti.
    • 28.11.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 10:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da, kavga ihbarına giden polislere pompalıyla ateş açtılar

    Çorum’da, Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 52'nci Sokak'ta gece saatlerinde, iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Bir kişinin bıçaklandığı bir kişinin ise av tüfeği ile vurulduğu kavgada, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Kaçan aracı durdurup müdahale etmek isteyen polisler, pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

    Saçmalar, polis aracına isabet etti

    DHA’nın haberine göre; başka bir araçtan açılan ateş sonucu, polis aracına çok sayıda saçma isabet etti.

    Polise yönelik saldırıda yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi.

    Çorum'da, kavga ihbarına giden polislere pompalıyla ateş açtılar ViDEO

    Çorum da, kavga ihbarına giden polislere pompalıyla ateş açtılar #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Olaya ilişkin çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.

    Çorum da, kavga ihbarına giden polislere pompalıyla ateş açtılar #2

    Çorum da, kavga ihbarına giden polislere pompalıyla ateş açtılar #3

    Çorum da, kavga ihbarına giden polislere pompalıyla ateş açtılar #4

    Çorum da, kavga ihbarına giden polislere pompalıyla ateş açtılar #5

    Çorum da, kavga ihbarına giden polislere pompalıyla ateş açtılar #6

    Çorum da, kavga ihbarına giden polislere pompalıyla ateş açtılar #7


    Pençe-Kilit'te 480 terörist etkisiz hale getirildi
    Gündem

    Pençe-Kilit'te 480 terörist etkisiz hale getirildi

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Kayseri'de sanal mezarlık ziyaret uygulaması başlatıldı
    Yaşam

    Kayseri'de sanal mezarlık ziyaret uygulaması başlatıldı

    Görüş Bildir