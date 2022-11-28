2 grup arasında çıkan tüfekli ve bıçaklı kavgaya müdahale etmek için giden polisler saldırıya uğradı. Tüfeklerin saçmaları, polislerin aracına isabet etti.

Çorum’da, Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 52'nci Sokak'ta gece saatlerinde, iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bir kişinin bıçaklandığı bir kişinin ise av tüfeği ile vurulduğu kavgada, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaçan aracı durdurup müdahale etmek isteyen polisler, pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Saçmalar, polis aracına isabet etti

DHA’nın haberine göre; başka bir araçtan açılan ateş sonucu, polis aracına çok sayıda saçma isabet etti.

Polise yönelik saldırıda yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi.

Çorum'da, kavga ihbarına giden polislere pompalıyla ateş açtılar ViDEO

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.