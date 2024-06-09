Çorum'da okul müdürüne zincirle saldıran 2 kişiden biri yakalandı Okul müdürü Ömer Atılgan’a zincirle saldıranlar baba ile oğlu teşhis edilirken, oğul M.S.D.S. saklandığı evde yakalandı.

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DHA

5 Haziran'da Çorum Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü Ömer Atılgan ve hizmetli Mehmet Öztürk, Irak uyruklu bir öğrencinin fenalaşması üzerine ambulans çağırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Bize niye haber vermediniz" deyip zincirle saldırdılar

Çocuğunun rahatsızlandığını öğrenen veli okula gelerek, müdüre elindeki zincirle saldırdı. 'Bize niye haber vermediniz?' diyerek okul müdürü Atılgan ve hizmetli Öztürk'e zincirle defalarca vuran veli ve yanında bulunan kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırganlardan oğul yakalandı

Polisin öğrenci velisi ve yanındaki kişinin yakalanması için başlattığı çalışmada, saldırganların baba ve oğlu olduğu tespit edildi. İki saldırgandan biri olan oğul M.S.D.S. saklandığı evde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edilirken, babası S.D.H.S.’yi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)